Завсегдатай эфиров кремлёвского пропагандиста Соловьёва — что уже о многом говорит, — законченный путинист и отъявленный армянофил Яков Кедми извергал антиазербайджанский фонтан на этот раз в интервью армянскому телеканалу.

Не в силах сдержать словесный понос, который еле поспевал за его столь же жидким потоком жалких остатков «разума», господин Кедми решил начать с главного — обвинений в адрес Азербайджана. Но мгновенно допустил оплошность, в первом же предложении озвучив противоречивое заявление.

В попытках угодить армянским и российским заказчикам «эксперт» выдал, что напряжённость между Баку и Москвой наступила в начале 2025 года — с якобы недопустимых требований Баку в связи с авиакрушением в декабре минувшего года, когда российская система ПВО сбила пассажирский лайнер в небе над Грозным. И в продолжение этой мысли сам себя же опроверг, указав, мол, разногласия берут своё начало с момента отказа Ильхама Алиева приехать в Москву на парад по случаю Победы. Так с начала года или с мая? Из-за самолёта или парада? Ничего себе разброс…

По его словам, Баку бросается провокационными заявлениями в адрес Москвы. Интересно, как надо было реагировать на гибель своих граждан по вине непрофессиональных ПВОшников РФ?

Кедми называет справедливое возмущение азербайджанской стороны безосновательным. Получается, что крушение гражданского самолёта — совсем не повод требовать извинений и признания вины?

Что касается провокаций, то и тут Баку не в чем упрекнуть, поскольку все его действия были лишь зеркальными. Кедми вспомнил про арестованных сотрудников «Спутника». Во-первых, если у Баку не было бы прямых доказательств вины арестованных, то вряд ли он пошёл бы на такой шаг. Очевидно, что во время пребывания в Баку Белоусова и Картавых эти двое находились под пристальным вниманием азербайджанских спецслужб. К тому же сотрудники медиахолдинга «Россия сегодня», в состав которого входит и «Спутник», не раз становились причиной международных скандалов и с позором выдворялись из ряда стран. Пару недель пропаганда выла, ныла, грозилась и сыпала угрозами, но позже смиренно замолкала за неимением возможности как-то повлиять на ситуацию. Ведь, как известно, дыма без огня не бывает…

А провокации были как раз со стороны Москвы, которая запустила свою гопническую политику, без разбора начав задержания и аресты азербайджанцев, применяя силу и без тени смущения демонстрируя полное плевание на закон.

Таким образом — ни привлечения к ответственности тех, кто причастен к сбитию самолёта, ни тех, кто убил людей во время задержаний в Екатеринбурге… А Кедми, похоже, эти моменты не волнуют. Видимо, потому что пропагандистов, как и руководство РФ, законы особо не беспокоят.

Кедми бредит: мол, Азербайджан «перешёл все границы с русофобской кампанией». Странное заявление на фоне имеющихся в арсенале Баку прямых доказательств вины российской стороны, а также откровенно шовинистического подхода РФ с травлей в СМИ. Не Баку заварил всю эту кашу — просто сидящим в Кремле не нравится, когда их публично и не без повода тыкают носом в лужу. Аргументов у России нет, а потому остаётся лишь натравить своих карманных шавок, вереща при этом о какой-то эфемерной третьей стороне и прочих элементах своего ущербного мыслительного алгоритма.

Также этого азербайджанофоба волнует тема Украины. На его взгляд, Азербайджан стал в противостоянии с Москвой использовать тему Украины и делать заявления в поддержку Киева якобы с тем, чтобы побольнее уколоть РФ. В таком случае Кедми либо глупый и несведущий, либо придуривается, потому что Баку ничего нового не заявлял. С самого начала вторжения России в Украину Баку указал на свою однозначную позицию, которая основывается на принципах международного права. Азербайджан всегда выступал и продолжит придерживаться своей позиции относительно соблюдения принципа территориальной целостности Украины, как того требуют международные нормы. Это в России принято пренебрегать международным правом, как и собственным национальным законодательством, включая конституцию.

Кедми и по Пашиняну прошёлся, назвав его предателем, который «сдал» Карабах. По словам этого «эксперта», Азербайджан сумел вернуть свои территории лишь благодаря поддержке Турции. Да, Турция оказывала Азербайджану политическую поддержку, и в Баку этого не скрывают. Почему-то Яков, говоря о турецкой поддержке Азербайджана, никак не затронул факт того, что и во время почти 30-летней оккупации, и во время 44-дневной войны практически весь Запад поддерживал Армению. Были и такие, что кичились «сестринскими» связями. Что касается России, то она не только морально, но и открыто помогала Армении вооружением.

Азербайджан же шёл к победе, несмотря на нападки и угрозы, потому что знал, что его дело правое. И тогда, и сегодня никто не вправе сказать, что Баку где-то преступил закон. А мы напомним, что в России неоднократно повторяли мысль о том, что если бы Пашинян не признал территориальную целостность Азербайджана, то, мол, ещё что-то можно было бы сделать, намекая на поддержку Армении вопреки законному праву Азербайджана. Кроме того, глава МИД РФ Лавров открыто заявлял, что Россия помогала оружием Еревану, несмотря на то, что всё это время корчила из себя посредника.

Кедми утверждает, что Баку пошёл против Москвы, поскольку Россия сегодня слаба. А кто виноват в том, что Россия слаба? Не нападали бы на Украину — не ослабили бы свои позиции. Пусть граждане России, столкнувшиеся сегодня с кучей проблем, ещё раз не забудут поблагодарить Путина. Азербайджан в вопросе Карабаха пошёл против огромного количества защитников Армении, поэтому относительно России ему точно опасаться нечего.

Бурлящая жижа в голове Кедми подсказала ему, что Россия и Иран ослабли, а вот Турция, напротив, укрепляет позиции и усиливается. Так, может, кто-то проводит непродуманную и неправильную политику? Разве Турция виновата в том, что у кого-то не хватило мудрости, прагматизма и кто-то жестоко ошибся в своих расчётах?

Называя политику Ильхама Алиева «холодным расчётом», Кедми не сделал открытия, поскольку в большой политике по-другому быть и не должно — иначе тебя просто съедят. В политике нет места стенаниям и жалкому наматыванию соплей на кулак — в Баку это прекрасно понимают.

Ещё и снос памятника Айвазовскому в Ханкенди ему не понравился. Убогое мышление Кедми шепнуло, что это потому, что «великий русский художник — армянин». При этом заявление официального Баку о том, что монумент был снесён из-за того, что его установка была осуществлена миротворцами РФ без согласования с азербайджанской стороной, каким-то чудесным образом проскочило мимо внимания этого одиозного персонажа.

А утверждение о том, что Азербайджана никогда не существовало, — прямое доказательство, предательски выдающее одного из главных источников финансирования господина Кедми, который даже новые методички подготовить не потрудился.

Головастый собеседник армянского телеканала также попытался провести неуместные и парадоксальные параллели с фашистской Германией, а также упомянул так называемый геноцид армян. Всё это выглядело бледно и комично, учитывая реалии и очевидное место жертвы и агрессора.

Чахлое сознание и весьма поверхностные рассуждения господина Кедми наверняка порадовали кого-то недалёкого в Армении и на Руси, но вряд ли могут произвести впечатление на здравомыслящую публику.