Узбекистан и Швейцария договорились о возвращении очередной части конфискованных активов Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента страны Ислама Каримова. Сумма возврата составит $252,5 млн, сообщили в Минэкономфине Узбекистана.

Средства направят через трастовый фонд «Ишонч-2030» на социальные программы в сфере здравоохранения и образования при участии ООН и Всемирного банка.

Ранее, в 2022 и 2025 годах, стороны заключили соглашения о возврате активов на общую сумму около $313 млн. В разных странах стоимость активов, связанных с Каримовой, оценивалась примерно в $1,4 млрд.

Гульнара Каримова была осуждена по делам о вымогательстве, хищениях и создании преступного сообщества. В 2020 году срок ее заключения увеличили до 13 лет и четырех месяцев.