Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев возглавил делегацию, посетившую Исламабад по приглашению правительства Пакистана.

В рамках визита премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял делегацию и провел заседание правительства, посвященное расширению деятельности центра «Pakistan ASAN xidmət».

В ходе встречи была выражена благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку создания центра «Pakistan ASAN xidmət» в Исламабаде и успешной организации его деятельности.

Премьер-министр оценил центр как важную инициативу и крупное общественное учреждение по обслуживанию населения. Было подчеркнуто, что эта деятельность приведет к существенным изменениям в предоставлении государственных услуг по принципу «единого окна».

Стороны обсудили совершенствование деятельности центра «Pakistan ASAN xidmət» и расширение его сети по всей стране, а также результаты аудита, проведенного специалистами Государственного агентства.

Премьер-министр поручил в приоритетном порядке реализовать направления по совершенствованию работы, отраженные в аудиторском отчете.

Он также дал поручение создать по примеру Азербайджана уполномоченный орган, непосредственно подчиняющийся ему. Кроме того, поручено укрепить сотрудничество с правительствами провинций для внедрения модели «Pakistan ASAN xidmət» в регионах и расширения сети центров.

Также состоялась встреча председателя Государственного агентства с федеральным министром Пакистана по информационным технологиям и телекоммуникациям. Стороны обсудили вопросы расширения модели «Pakistan ASAN xidmət» и совершенствования ее деятельности.