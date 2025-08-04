Завтра в Баку будет еще жарче

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5 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным. Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит ночью 24-29 градусов, днём 35-39 градусов, местами 40 градусов. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба ниже нормы, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днём 40-45%. В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-27 градусов, днем 35-40 градусов, местами до 41 градуса, в горах ночью 18-23 градуса, днем 29-34 градуса.

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