Депутат парламента Ирана от Тегерана Хамид Расаи обрушился с критикой на президента Ирана Масуда Пезешкиана после его слов об Азербайджане.

«Господин Пезешкиан, будьте осторожны в своих заявлениях. Не давайте повода врагам. Ваши слова во время поездки в Зенджан — это вода на мельницу недоброжелателей Ирана и Азербайджана», — заявил депутат.

Он заявил, что Иран «всегда платил цену» за свою поддержку Азербайджана, терпел «потери» и продолжает отстаивать интересы региона.

Особенное недовольство Расаи вызвало высказывание Пезешкиана о том, что: «Если мы не можем быть друзьями Азербайджана, и вместо нас это делает Израиль, значит, мы сами виноваты».

По мнению депутата, это обвинение в адрес Ирана и признание Азербайджана другом Израиля.

«Как Израиль убил 60 человек в Тебризе, однажды он уничтожит и народ Азербайджана?» — задался вопросом депутат.

По мнению Хамида Расаи, пост президента Ирана должен занимать человек, способный «решительно отстаивать интересы государства и не поддаваться внешнему влиянию».