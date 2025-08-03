Из четырех человек, тонувших в канале в Тертерском районе, трое спасены, а один погиб, сообщает АПА.

Состояние одного из тонувших остается стабильным, а жизни двух других спасенных ничего не угрожает. Еще один человек утонул. Его тело извлекли из воды и передали по назначению. Соответствующие органы расследуют обстоятельства происшествия.

17:51 На территории села Джамиллы Тертерского района трое человек пропали без вести в водном канале.

Четверо жителей Барды решили искупаться в бетонном водном канале Суговушан–Геранбой, уточняет «Репорт». В результате сильное течение их унесло.

Местные жители смогли спасти лишь одного из них, после чего его доставили в больницу. Один человек погиб. Судьба ещё двоих пока неизвестна.