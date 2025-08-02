Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

«Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей», — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что были атакованы предприятия нефтеперерабатывающей отрасли России — Рязанский и Новокуйбешевский НПЗ. «Также дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов «Анна нефтепродукт» в Воронежской области».

Кроме того, поражено предприятие АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор», которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.