Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг арбузов и дынь, широко потребляемых населением в летние месяцы.

Как сообщили в агентстве, в торговых точках, действующих по всей стране, были взяты образцы арбузов и другой фруктовой продукции и переданы в соответствующие лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов.

В ходе лабораторных испытаний продукция была проверена на содержание нитратов и пестицидов. По результатам испытаний отклонений в образцах не выявлено.