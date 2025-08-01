С 08:00 2 августа до 22:00 3 августа на улице Абдуррагим бека Хагвердиева (на участке от проспекта Мятбуат до проспекта Иншаатчылар) в Ясамальском районе Баку будет частично ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«В связи с проведением ремонтных работ на указанном участке дороги водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также временных дорожных знаков», — говорится в сообщении.