Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял главу завершившего свою миссию Представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгану Койич в связи с завершением её дипломатической миссии в стране.

Как сообщает МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поблагодарил госпожу Койич за усилия, направленные на развитие сотрудничества в период её деятельности в Азербайджане, и пожелал успехов в дальнейшей работе.

В ходе встречи стороны обсудили 33-летнюю деятельность МККК в Азербайджане, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, восстановительные и строительные работы на освобождённых от оккупации территориях. Также были затронуты вопросы минной угрозы и судеб пропавших без вести лиц.

Представитель МККК выразила удовлетворение поддержкой правительства Азербайджана деятельности организации и сотрудничеством. Была подчеркнута значимость продолжения взаимодействия с МККК после завершения деятельности представительства в начале сентября текущего года — посредством штаб-квартиры организации в Женеве.