Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О медиа», устанавливающие новые требования к деятельности информационных агентств.

Согласно изменениям, агентство должно иметь не менее 20 заключенных договоров с другими медиасубъектами на предоставление или получение информации, а также аккредитованных журналистов минимум в пяти зарубежных странах.

Кроме того, за 20 дней каждого месяца не менее 80% публикуемой информации должно соответствовать требованиям статьи 60.5 закона «О медиа».

Согласно этой статье, деятельность онлайн медиа признается регулярной, если в течение 20 дней в месяц ежедневно публикуется не менее 20 информационных материалов.

Также предусмотрено, что в случае отсутствия регистрации в медиареестре, запрещается выпуск или распространение печатной продукции как самим субъектом, так и издательством (издателем) или распространителем.