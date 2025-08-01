Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана выявила многочисленные нарушения в области пожарной безопасности в ходе проверки столичного клуба İcon karaoke.

Как сообщили ведомстве, выявленные нарушения представляли прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим было принято решение о приостановлении деятельности клуба, расположенного по адресу: город Баку, Наримановский район, дом 103 C.