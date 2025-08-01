Американская администрация намерена после 10-дневного срока ввести санкции против России, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию в Украине. Об этом заявил журналистам в Белом доме американский лидер Дональд Трамп.

«То, что делает Россия, отвратительно. Это очень печально. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента Владимира Путина — прим.ред.) санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, пошлинах и всем остальном. Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем», — отметил президент.