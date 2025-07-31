В Баку продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Потерпевший Шохрат Джафаров, находившийся с ним в одной машине и получивший ранение, подтвердил слова Э.Мамедова: «Нас было четверо в салоне КамАЗа. Трое погибли, а я чудом выжил».

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Агарза Амиров отметил, что в 2012 году во время несения воинской службы в селе Чайлы Тертерского района получил пулевое ранение в результате обстрела вооруженными силами Армении.

Кямран Намазов в своих показаниях сказал, что 11 мая 2021 года подорвался на мине во время сельскохозяйственных работ в Гядабее, и ему ампутировали ногу. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, он заявил, что в результате инцидента также получил ранения Саддам Насибов.

Давший показания потерпевший Саддам Насибов подтвердил слова К.Намазова.

Ильгар Гашимов в своих показаниях сказал, что 21 декабря 2020 года во время прохождения действительной военной службы получил ранения в Зангилане в результате подрыва на мине, находясь за рулем автомобиля «Урал». Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, он сообщил, что в результате инцидента пострадали еще два человека.

Рамазан Синдиев заявил, что в ночь с 4 на 5 августа 2016 года во время прохождения действительной военной службы получил ранения в результате обстрела Лелетепе вооруженными силами Армении.

Афган Алекберли в своих показаниях отметил, что 24 августа 2023 года получил ранение в результате подрыва на мине во время сельскохозяйственных работ в селе Сыгнаг Ходжалинского района.

Севда Баширова сказала, что 3 октября 2020 года, во время Отечественной войны, получила осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела Бейляганского района вооруженными силами Армении.

Фарид Алиев в своих показаниях сообщил, что в августе 2021 года получил ранение в результате подрыва на мине при проведении работ по разминированию в Агдаме в качестве сотрудника ANAMA.

Давшие показания Даянат Асланов, Гаджи Мурадов, Тогрул Агаев, Нахид Исфалыев, Мушфиг Ибрагимли, Эльнур Юсифов, Тарлан Гулиев, Мансур Бабаев и Ширин Аббасов заявили, что получили ранения в результате обстрелов, произведенных вооруженными силами Армении в различные дни Отечественной войны 2020 года.

Давшие показания Рафис Мамишев и Азад Мухтаров отметили, что получили ранения, будучи мирными жителями, подорвавшись 2 февраля 2021 года на мине в освобожденной части Физулинского района.

Потерпевший Иман Бахшалиев сказал, что 13 марта 2021 года подорвался на мине во время выпаса овец в Агдаме и потерял правую ногу.

В своих показаниях потерпевший Нуреддин Азизли сообщил, что 26 февраля 2021 года получил травму в результате подрыва на мине при проведении работ по разминированию в Губадлинском районе в качестве военнослужащего. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он заявил, что во время эвакуации с территории также произошел взрыв мины, в результате чего были пострадавшие.

Давшие показания Рахил Довлатов, Анар Дадашзаде, Забиль Аллахвердиев, Турал Ишиев, Ниджат Алыев, Сабухи Гасанов, Эльнур Аббасзаде, Эльнур Гашимов, Насреддин Велиджанов, Демир Ширинов и Джейхун Алиев отметили, что пострадали в различные даты в результате провокаций со стороны вооруженных сил Армении.

Правопреемник потерпевшего Алекбера Мусаева – его отец Аловсат Мусаев в своих показаниях сказал, что сын погиб в результате вражеского огня во время Отечественной войны, а его тело было обнаружено в апреле 2021 года.

Правопреемник потерпевшего Асафа Магеррамова – его отец Бахтияр Магеррамов указал, что сын был ранен в результате вражеского огня во время Отечественной войны и у него до сих пор имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Сиясят Аллахвердиев сообщил, что 14 декабря 2022 года, работая на экскаваторе в селе Чираг Кяльбаджарского района, получил ранения в результате разрыва мины.

Эльмхан Бахшалиев в своих показаниях сказал, что был взят в плен 10 декабря 1992 года в селе Газанчи Зангиланского района. Он удерживался в плену в Армении и на территориях Азербайджана, находившихся тогда под оккупацией вооруженных сил Армении. 10 мая 1996 года был освобожден и возвращен азербайджанской стороне. В плену он подвергался избиениям, чудовищным пыткам и бесчеловечному обращению.

Даянат Захидов указал, что в 2015 году получил ранение в тертер-агдеринском направлении, а Эльхас Исрафилов заявил, что был ранен в 2022 году во время прохождения военной службы в Лачине в результате провокации вооруженных сил Армении.

Чингиз Гаджиев в своих показаниях отметил, что в 1991 году во время выпаса скота в селе Гушчулар Ходжалинского района подвергся нападению вооруженных армян и получил ранение.

Халид Досталыев сообщил, что 17 августа 1995 года вместе с шестью военнослужащими заблудился в Муровдаге и перешел на территорию Азербайджана, которая в то время находилась под оккупацией вооруженных сил Армении, в результате чего они были взяты в плен.

Велизаде Алышанов отметил, что 21 октября 1992 года возле Сарсангского водохранилища попал в засаду, устроенную противником, и получил ранение. Его брат – Дагыстан Алышанов подтвердил показания потерпевшего и сообщил, что также был ранен в ходе того инцидента.

Асиф Ахмедов в своих показаниях сказал, что 15 ноября 2020 года вместе со своим братом Ясином Ахмедовым подорвался на мине. В результате его брат стал шехидом, а сам он лишился одной ноги. Другой его брат — Юсиф Ахмедов стал шехидом в сентябре 2023 года во время антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией.

Махаббат Гулиев в своих показаниях сообщил, что получил ранения 7 октября 2020 года в Джебраиле, а также во время антитеррористической операции в 2023 году.

Эльмеддин Абыев рассказал, что 8 января 2003 года, находясь на посту в Агдаме, получил ранение в результате обстрела вооруженными силами Армении. Затем он был взят в плен и перевезен в Ханкенди, где удерживался в течение одного месяца. Был освобожден 6 февраля.

Эльнур Керимов в своих показаниях отметил, что в 1999 году во время прохождения военной службы в Нахчыване попал в плен. Находясь в плену, подвергался пыткам.

Гражданские лица — Маариф Алескеров, Самир Асадов, Вюсал Гулиев, Физули Мамедов, Сахиб Агаев, Думан Атаев, Самир Байрамов, Низами Ибрагимов и Алман Аббасов заявили, что получили ранения в 2020 году, во время Отечественной войны, в результате провокаций вооруженных сил Армении.

Рамиль Керимов показал, что 22 ноября 2020 года был ранен в Лачинском районе, когда ехал на автомобиле скорой медицинской помощи.

Алескер Гулиев, Фарид Джебраиллы, Али Шукюров, Махир Мустафаев и Самир Гёзалов сообщили, что получили ранения 17 июня 2022 года в селе Худаферин Джебраильского района. Ядигар Шукюров был ранен 2 августа 2022 года в Физулинском районе, Наджмеддин Гусейнов – 30 августа 2022 года в Губадлинском районе, Вугар Зульфюгарлы – 23 марта 2022 года в Физули, Намаз Байрамов – 13 октября 2023 года в Ходжавенде, а Шукюр Тагиев и Васиф Намазов получили ранения в результате разрыва мины в Кяльбаджарском районе.

Магеррам Гулиев в своих показаниях сказал, что 2 октября 1992 года был взят в плен и освобожден спустя 1 месяц и 10 дней. Он отметил, что в плену подвергался чудовищным пыткам.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и собственных представителей.

Судебный процесс продолжится 1 августа.