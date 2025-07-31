Euronews подготовил сюжет под названием «Искусственный интеллект в центре внимания на III Шушинском Глобальном медиафоруме».

В репортаже отмечается, что III Шушинский Глобальный медиафорум собрал более 140 делегатов из 52 стран для обсуждения растущего влияния ИИ на представителей медиа. Авторы уточняют, что в ходе дискуссий обсуждались такие проблемы, как дезинформация, ответственное развитие ИИ и необходимость повышения медиаграмотности во всем мире.

«III ежегодный Шушинский Глобальный медиафорум также продемонстрировал растущую роль Азербайджана и региона в целом в формировании глобальных нарративов, а также приверженность адаптации к ИИ и укреплению добросовестности СМИ», — говорится в репортаже.

