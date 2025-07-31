Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Вугара Гусейнова, который погиб при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в сообщении Кремля. Напомним, что во время нападения боевиков он строил баррикады из барных столов, чтобы защитить людей от террористов.

В тот день Вугар Гусейнов и его супруга Лилит Исраелян отправились в «Крокус Сити Холл» на концерт группы «Пикник». Когда террористы вошли в здание, супруги находились в холле. Они пытались эвакуироваться вместе с остальными, но наткнулись на группу боевиков. Мужчина стал делать баррикады из барных столиков, чтобы спасти напуганных людей. Он мог убежать и спрятаться, но не бросил остальных пришедших на концерт «Пикника». Через некоторое время его застрелили вместе с супругой.

У пары остался сын. Мальчика воспитывают родители Лилит.