Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» героем, пытаясь спасти напуганных людей (видео)

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Этнический азербайджанец Вугар Гусейнов, погибший при нападении террористов на «Крокус», проявил героизм во время трагедии.

Когда началась стрельба, они вместе с супругой Лилит Исраелян пытались эвакуироваться вместе с остальными, но наткнулись на группу боевиков. Об этом сообщает Mash

В этот момент мужчина стал делать баррикады из барных столиков, чтобы спасти напуганных людей. Этот момент попал на видео одного из очевидцев жуткого нападения — на кадрах Вугар в зеленой куртке.



Со слов его друзей, он мог убежать и спрятаться, но не бросил остальных пришедших на концерт «Пикника». Через некоторое время его застрелили вместе с супругой. На видео со второго этажа видно, что они бездыханно лежат на полу первого этажа концертного зала. Коллеги говорят о Вугаре как о грамотном, отзывчивом человеке с большой буквы