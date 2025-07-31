Хронический кашель может быть вызван не болезнями лёгких или инфекциями, а сбоями в работе нервной системы. К такому выводу пришли исследователи из университетов Лестера, Копенгагена и Лондона. Результаты опубликованы в European Respiratory Journal.

Ученые проанализировали почти 30 тысяч случаев, используя данные из пяти международных биобаз. У пациентов с хроническим кашлем чаще встречались генетические вариации, влияющие на нейроны, отвечающие за восприятие болевых и чувствительных сигналов.

Авторы считают, что причиной устойчивого кашлевого рефлекса может быть повышенная возбудимость центральной и периферической нервной системы. Такой кашель схож с хронической болью — реакцией на слабый или отсутствующий раздражитель.

Это открытие открывает новые возможности в лечении: вместо симптоматических средств врачи смогут использовать препараты, влияющие на нейронную чувствительность. Такой подход может помочь тем, кому не помогает традиционная терапия.