Обеспечение безопасности дорожного движения зависит от ответственного поведения каждого участника дорожного движения. К сожалению, порой родители, особенно те, кто передвигается на велосипеде, мопеде или мотоцикле, не осознавая опасности, подвергают серьёзной опасности жизнь своих маленьких детей, перевозя их на заднем сиденье этих транспортных средств или на дополнительном сиденье.

Об этом говорится в обращении к родителям со стороны Главного управления государственной дорожной полиции.

«Ребёнок, не осознающий опасности, может лишиться жизни или получить травмы, которые останутся с ним на всю жизнь из-за безответственности родителя», — отметили в ведомстве.