В Аналитический экспертный центр Минздрава подано заявление о добровольном отзыве двух лекарственных препаратов.

Согласно распространённой информации, речь идет о ректальных свечах с парацетамолом под торговыми названиями Para-Denk 125 Suppos (125 мг/супп.) и Para-Denk 250 Suppos (250 мг/супп.), упакованных в блистеры по 10 штук (2×5) в картонной коробке.

Причиной отзыва стали повреждения упаковки (протекание). Уточняется, что степень отзыва — третий уровень, что означает отсутствие прямой угрозы жизни и здоровью пациента, а уровень отзыва — уровень C, то есть до оптовых поставщиков.

Проверка подтвердила наличие указанных дефектов в обеих партиях, после чего было принято решение об отзыве указанных препаратов.