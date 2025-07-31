За первые шесть месяцев текущего года в результате грубых нарушений правил дорожного движения погибло 12 водителей мопедов и мотоциклов.

Об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Отмечено, что в ходе наблюдений на дорогах отмечены грубые нарушения правил дорожного движения водителями мопедов и мотоциклов, создающие серьезную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Только за первые шесть месяцев этого года 12 водителей мопедов и мотоциклов погибли, а 23 получили тяжёлые травмы в результате грубых нарушений. Более 30 участников дорожного движения получили тяжёлые травмы или погибли в результате таких нарушений.

Главное управление государственной дорожной полиции вновь призывает водителей мопедов и мотоциклов неукоснительно соблюдать установленные законодательством правила, вести себя ответственно за рулем и не подвергать опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Как сообщает Центр интеллектуального управления транспортом, водителей мотоциклов и мопедов пригласили в Центр, где им разъяснили правила и показали реальные кадры ДТП.

«Мы еще раз обращаемся к водителям двухколесного транспорта с просьбой во избежание серьезных трагедий уважать права всех участников дорожного движения и соблюдать правила дорожного движения», — подчеркивается в заявлении.