Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который ранее назвал его «неудачливым бывшим президентом России» и посоветовал «следить за словами».

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев.

Он также высмеял слова Трампа о «мёртвой экономике» и «опасной территории»:

«Ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе “мёртвая рука”», — добавил Медведев.

Говоря о «мёртвой руке», Медведев, как отмечают эксперты, намекает на российскую автоматизированную систему ядерного возмездия. Эта система, по замыслу, гарантирует ответный удар по США даже в случае уничтожения всех командных и политических центров в самой России.

Ранее Трамп дал России 10 дней на урегулирование конфликта в Украине, пригрозив пошлинами и «прочими мерами».