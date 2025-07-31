Президент США Дональд Трамп посоветовал заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву следить за словами.

«Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Пусть их мёртвые экономики разваливаются вместе — меня это не волнует. У нас очень мало деловых связей с Индией — у них слишком высокие тарифы, одни из самых высоких в мире. Аналогично, между Россией и США почти нет торговли. Давайте так и оставим. А Медведеву, неудачливому бывшему президенту России, который всё ещё воображает себя главой государства, передайте, чтобы следил за словами. Он заходит на очень опасную территорию!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Незадолго до этого Медведев заявил, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов». Замглавы Совбеза отметил, что Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается РФ в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.