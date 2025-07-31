27 июля при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана были задержаны граждане Алжира и Шри-Ланки.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, благодаря бдительности личного состава погранотряда «Шеки» были задержаны трое граждан Алжира — Месими Рами Сулейман (р. 1997), Муссауи Таджедин Хасан (р. 2004) и Катеб Джуди Абдулхани (р. 2003), пытавшихся перейти границу в направлении Российской Федерации.

Кроме того, на участке пограничной дивизии «Газах» при попытке пересечения границы с Грузией был задержан гражданин Шри-Ланки — Удула Иманталанка.

В настоящее время по данным фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.