В Японии зарегистрировали максимальную за всю историю наблюдений температуру воздуха. Об этом информируют местные синоптики.

Так, в префектуре Хиого температура воздуха достигла отметки в 41,2 градуса Цельсия. Прежний рекорд был установлен в августе 2020 года в городе Хамамацу — тогда воздух прогрелся до 41,1 градуса Цельсия.

Метеорологи предупреждают, что жара в этом регионе страны может усилиться и призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и подолгу не находиться на солнце.