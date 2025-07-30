Подошел к концу судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности в отношении бывшего старшего офицера Управления внутренней безопасности, а также Управления образования, обучения и научных исследований Министерства обороны Азербайджана Закида Нифталиева («Шляпа Закид»), который обвиняется в присвоении 42 миллионов манатов, сообщает АПА.

Решением суда он был приговорён к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на 2 года.

Путём частичного сложения с ранее назначенным сроком заключения, окончательное наказание для Закида Нифталиева составило 12 лет лишения свободы.