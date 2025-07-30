В ходе профессиональной сертификации педагогических кадров в этом году 2 343 человека не смогли набрать необходимый проходной балл. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге Нурлан Исмаилбейли, заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

По его словам, для комплексной оценки социального положения и перспектив трудоустройства лиц, не прошедших сертификацию, в местных органах управления образованием сформированы специальные комиссии, призванные оказать поддержку этой категории специалистов.

«2 343 преподавателя общеобразовательных школ не смогли преодолеть установленный проходной порог. Из них 872 человека уже обратились в соответствующие комиссии за консультацией и поддержкой», — отметил представитель ведомства.

Исмаилбейли подчеркнул, что весь процесс работы с непрошедшими сертификацию учителями находится под строгим контролем местных органов управления образованием: «С целью обеспечения прозрачности процесса и проведения его на основе принципов социальной справедливости, соответствующие работы по мониторингу и анализу остаются под постоянным контролем», — сказал он.