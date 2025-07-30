Выбор торговых точек для приобретения школьной формы осуществляется в независимом порядке.

Об этом заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли, передает АПА.

Он отметил, что согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджана от 17 марта 2022 года «Об утверждении описаний школьной формы для учащихся государственных общеобразовательных учреждений» в школах применяется один из четырёх видов школьной формы:

«В 2022 году Ученый совет каждого общеобразовательного учреждения принял соответствующее решение по этому вопросу. Родители, и особенно те, чьи дети пойдут в первый класс, могут получить подробную информацию об этом, обратившись в колл-центр Агентства и его территориальные подразделения, а также в школу, где будет учиться их ребёнок. Особо подчеркиваем, что выбор места приобретения школьной формы осуществляется в независимом порядке. Недопустимо целенаправленно направлять родителей в какие-либо торговые точки. В этой связи региональным подразделениям Агентства и подведомственным ему учреждениям даны соответствующие указания. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных со школьной формой, родители могут обратиться в колл-центр Агентства и его территориальные отделения», — подчеркнул он.