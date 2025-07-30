С начала 2025 года в Азербайджане 41 директор детского сада был освобожден от занимаемой должности.

Об этом сообщила заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Илаха Расулова, передаёт Report.

По её словам, более 100 заведующих дошкольными учреждениями были привлечены к административной ответственности по различным причинам.

Она также отметила, что Агентство по обеспечению качества в образовании разработало документ, определяющий стандарты качества для детских садов.

«На его основе уже проведён мониторинг системы внутреннего контроля в 150 учреждениях. До конца года планируется охватить ещё 100 детских садов. В ходе проверок, которые проводятся совместно с местными органами управления образованием, оцениваются административное руководство, педагогические процессы и организация деятельности», — подчеркнула Расулова.