31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер в течение дня сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 23–27 градусов, днём – 33–38 градусов.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба ниже нормы, относительная влажность воздуха ночью 70–80%, днём – 45–50%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако ночью и утром в некоторых горных районах в течение дня возможны кратковременные дожди, грозы, туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью 23-27 градусов, днём 35-39 градусов, местами до 41 градуса. В горах ночью 15-20 градусов, днём 28-33 градуса.