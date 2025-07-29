Баку – очень комфортный с точки зрения русского человека город. Об этом заявил ведущий известного великорусским шовинизмом телеканала «Царьград» Юрий Пронько.

Он заявил, что неоднократно бывал в столице Азербайджана и любит этот город.

«С точки зрения русского человека там очень комфортно, там действительно все говорят по-русски. А те, кто не говорит, пытаются найти тех, кто говорит», – отметил Пронько.

Ведущий обратил внимание на то, на каких языках показывают фильмы в кино в Баку. «Когда ты приходишь в кинотеатр в Баку, то в расписании ты видишь языки, на которых идут фильмы. Это азербайджанского язык, турецкий язык, английский язык и русский язык. Так вот абсолютное большинство фильмов в Баку – это я своими глазами видел и публиковал у себя в телеграм-канале – идут на русском языке», – сказал Юрий Пронько.

Он добавил при этом, что в его домашней библиотеке есть трехтомник, посвященный Гейдару Алиеву, отцу президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«И вы знаете, мне представляется, что эта семья очень сильно вросла в это единое пространство. Ведь когда Гейдара Алиева перевели сюда, в Политбюро, он занимался очень многими вопросами. И вот эта связь, мне кажется, сохранялась все последние годы, десятилетия», – подытожил журналист.