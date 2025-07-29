Рассмотрена апелляционная жалоба на приговор в отношении отбывающего наказание в тюрьме учредителя и главного редактора газеты «Gündəlik Bakı» Габиля Велиева.

Суд в Баку обнародовал вердикт, согласно которому изменен приговор суда первой инстанции. Срок заключения Г.Велиева сокращен на 1 год, уточняет АПА.

Следует напомнить, что Г.Велиев был приговорен к 8 годам лишения свободы. Он был задержан на основании обращений, поступивших от граждан в правоохранительные органы.

Г.Велиев обвиняется в шантаже нескольких человек.