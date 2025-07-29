Сюник (здесь и далее имеется в виду Зангезурский коридор — прим.ред) станет воротами для дальнейшего развития Армении. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении президента Армении Ваагна Хачатуряна.

«Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43-х километров, то уверяю вас, что будущее предоставит нам большие возможности для развития.

Перекрёсток мира очень хорошо воспринимается международным сообществом. Он очень привлекателен и виден всем. Мы не сделали большого открытия, но мы выкладываем на стол существующую реальность и наглядно представляем эти возможности, мы понимаем, насколько важны эти 43 километра и Сюник. Наша цель — подписать мирное соглашение в ближайшее время», — приводит news.am слова Хачатуряна.