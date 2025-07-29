Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проводят мониторинги в объектах торговли и продаж в Баку.

Об этом сообщили в АПБА.

В ходе мониторинга выявлено, что различные виды упакованной питьевой воды хранятся перед некоторыми магазинами и торговыми сетями на открытом воздухе без соблюдения температурного режима, под прямыми солнечными лучами.

Для устранения выявленных недостатков даются соответствующие поручения. Кроме этого, обеспечивается хранение продуктов в соответствии с информацией на их этикетке.

АПБА уточняет, что мониторинги в настоящее время продолжаются.

Потребители могут сообщить о несоответствиях, позвонив на горячую линию АПБА — 1003 или через мобильное приложение «E-Qidam».