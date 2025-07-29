В настоящее время в Азербайджане 910 человек находятся в очереди на трансплантацию органов (почки, печени, костного мозга и роговицы).

Об этом с Report сообщили в Центре донорства и координации органов.

Согласно информации, из них 298 ожидают трансплантацию почки, 123 — печени, 464 — костного мозга, а 25 человек — трансплантацию роговицы.

«Из ожидающих трансплантацию почки 18 — дети, 280 человек — взрослые. В том числе в настоящее время в очереди на трансплантацию печени — 5 детей и 118 взрослых, на трансплантацию костного мозга — 371 ребенок и 93 взрослых, а на трансплантацию роговицы — 2 ребенка и 23 взрослых», — отмечается в сообщении.