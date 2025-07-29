Бакинский метрополитен 30 июля перейдет на усиленный режим работы на станции «Гянджлик», расположенной в непосредственной близости от Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Как сообщили в Бакметрополитене, решение связано с предстоящим матчем между азербайджанским футбольным клубом «Карабах» и ирландским «Шелбурном» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

На станции «Гянджлик» будут значительно усилены механизмы контроля пассажиропотока и организовано специальное дежурство сотрудников метрополитена. Повышенные меры безопасности также будут введены на станциях «Нариманов» и «28 Мая».

В течение всего дня поезда будут следовать по графику рабочих дней летнего расписания. Руководство метрополитена также подготовило резервные составы, которые при необходимости будут оперативно выведены на линию для предотвращения скопления пассажиров и обеспечения комфортного проезда.