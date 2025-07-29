30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 23-27°, днем 33-38° тепла.

Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь, гроза, а ночью и утром — туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем 35-40°, в некоторых местах повысится до 41° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 28-33° тепла.