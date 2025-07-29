Большинство дорожно-транспортных происшествий, произошедших на крупных национальных трассах в последние дни, связаны с тем, что водители заснули за рулем.

Об этом сообщает Главное управление государственной дорожной полиции.

Согласно отчету, за последний месяц зафиксировано 21 дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель и травмы людей по причине засыпания водителей за рулем.

«Анализ инцидентов показывает, что засыпание за рулём в жаркую погоду чаще встречается у водителей, имеющих проблемы со здоровьем, принимающих снотворные препараты, старше 60 лет, работающих по ночам и в длительные смены, постоянно находящихся в дальних поездках, страдающих нарушениями сна, хронической усталостью и ещё не полностью восстановившихся психофизиологически после употребления алкоголя. Вождение в таких условиях многократно увеличивает риск аварий, а последствия зачастую бывают тяжёлыми», — говорится в сообщении.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей не садиться за руль в состоянии усталости и сонливости, ездить на транспортных средствах без системы охлаждения в прохладное время суток, делать небольшой перерыв каждые два часа при поездках на дальние расстояния, а также избегать управления транспортным средством, если у водителей, употребивших алкоголь, сохраняются остаточные явления в организме.