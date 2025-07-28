Сегодня в Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Потерпевший Таир Махмудов в своих показаниях сообщил, что 21 июля 2021 года получил тяжёлые травмы в результате разрыва мины в Ходжалинском районе. В то время он работал охранником в одной из компаний, действовавших на этой территории.

Джумшуд Гахраманов в своих показаниях отметил, что его родное село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года неоднократно подвергалось артиллерийским обстрелам со стороны вооружённых сил Армении. 1 октября 2020 года один из снарядов попал во двор его дома, в результате чего был нанесен ущерб его дому, погибли домашние животные. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший добавил, что обстрел нанёс ущерб и другим домам в селе, а житель села Хилал Газиeв получил ранение.

Потерпевший Хилал Газиев подтвердил показания Джумшуда Гахраманова, заявив, что 28 сентября 2020 года получил осколочное ранение в область лица в селе Джоджуг Марджанлы.

Гюльоглан Мирзалиев в своих показаниях сообщил, что в феврале 2021 года получил травмы, подорвавшись на мине в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. «Моя лодыжка была сломана в трёх местах», — добавил он.

Рамиль Фархадов рассказал, что во время Отечественной войны в его дом в селе Джоджуг Марджанлы попал снаряд. Потерпевший подчеркнул, что в селе не было никаких вооружённых подразделений Азербайджанской армии, и с территории села огонь по армянским вооруженным силам не открывался.

Эльнур Амирасланов в своих показаниях сообщил, что в 2018 году, проходя военную службу в Тертере, получил огнестрельное ранение в результате провокации со стороны вооружённых сил Армении.

Миргасан Гусейнов в своих показаниях сообщил, что 26 октября, во время Отечественной войны, получил осколочное ранение на лачинском направлении в результате артиллерийского обстрела. В ответ на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой он заявил, что в тот момент были ранены примерно 15 азербайджанцев.

Акшин Гусейнов в своих показаниях сообщил, что 8 июня 1992 года получил ранение в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного с противоположной стороны, во время боёв в селе Гызылгаджилы Газахского района. В ответ на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова он сообщил, что во время происшествия были ранены ещё двое человек, а Таир Юнисов стал шехидом.

Кямиль Гусейнов в своих показаниях сообщил, что во время Отечественной войны — 28 сентября 2020 года получил огнестрельное ранение в направлении села Чайлы Тертерского района. В ответ на вопросы старшего помощника Генерального прокурора Вусала Алиева он заявил, что противник в тот момент вёл огонь из миномётов, автоматов и пулемётов.

Парвиз Наджафов в своих показаниях сообщил, что 8 октября 2022 года в Агдаме, во время работы в одной из компаний, подорвался на противопехотной мине на дороге и получил ранение.

Бахтияр Мамедов заявил, что в мае 1993 года был взят в плен в селе Галайчылар Агдамского района. Он находился в плену в течение трёх лет. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, потерпевший сообщил, что в плену его удерживали в Шуше, Ханкенди и других населённых пунктах. Всё это время он подвергался жестокому, бесчеловечному обращению и различным пыткам.

Сабир Хагвердиев, Идьял Аллахвердиев, Мурад Баннаев, Озал Исмаилов, Рамин Эфендиев, Орхан Салыфов, Агасиф Гамидов, Гусейн Джавадов и Парвиз Гасанов в своих показаниях сообщили, что получили ранения в результате обстрелов, открытых вооружёнными силами Армении во время Отечественной войны 2020 года.

Потерпевший Амин Мусаев в своих показаниях сообщил, что во время Отечественной войны 2020 года получил огнестрельное ранение и был захвачен в плен вооружёнными силами Армении в раненом состоянии. В плену он ежедневно подвергался пыткам.

Он рассказал, что получил ранение 8 ноября на территории между городами Шуша и Ханкенди, а 11 ноября был взят в плен. В момент захвата в плен его оскорбляли, а когда попытался ответить, его ударили прикладом автомата по лбу и затолкали в машину. В результате избиения в автомобиле он потерял сознание. Позднее узнал, что его увезли в Иреван.

«Я был ранен в ногу. В плену под видом «очистки» раны на ноге, они намеренно усиливали боль с помощью шила, причиняя мне ещё больше мучений. Нужно было поставить медицинский дренаж, чтобы гной мог выходить, но они этого не сделали. Гной оставался внутри ноги, и они насильно, в болезненной форме, прочищали рану шилом. Чем громче я кричал от боли, тем сильнее применялось насилие. Они даже обливали меня кипятком до самой шеи», — рассказал А.Мусаев.

Он был передан Азербайджану 14 декабря.

Обвиняемый Давид Бабаян задал А.Мусаеву вопрос о том, почему в период с 8 по 11 ноября его боевые товарищи не эвакуировали его. А.Мусаев ответил следующим образом: «Мои боевые товарищи погибли. В момент ранения я потерял сознание. Оставшиеся в живых подумали, что я тоже погиб. Во время войны невозможно сразу эвакуировать ни погибших, ни раненых».

Отвечая на другой вопрос Д.Бабаяна, он отметил, что за время пребывания в плену в Армении утратил здоровье.

Хаял Мамедов сообщил, что 12 сентября 2022 года получил ранение в Ходжавенде в результате обстрела со стороны остатков вооружённых сил Армении и незаконных армянских вооружённых формирований.

Эмин Гушчиев в своих показаниях заявил, что 10 мая 2023 года был ранен в Кяльбаджаре в результате обстрела со стороны Армении.

Бекир Керимов сообщил, что 24 марта 1992 года он был взят в заложники, когда работал в яблоневом саду в Агстафинском районе. Вместе с ним были взяты в заложники еще пятеро азербайджанцев. Сначала их отвезли в Бердский район, затем – в город Иреван. Их били, оскорбляли, подвергали пыткам.

Гасан Гасанов в своем показании сообщил, что был взят в заложники вместе с Б.Керимовым и через неделю был освобожден из плена.

Мухаммед Байрамов в своем показании сообщил, что был взят в заложники вместе с Б.Керимовым и Г.Гасановым. Он сказал, что в плену армянский военнослужащий ножом отрезал часть его уха.

Сахиб Багиров в своем показании сообщил, что в 1995 году был взят в плен вооруженными силами Армении. В плену его били, подвергали пыткам, выбили семь зубов и вырвали два ногтя на пальце. Через год он был возвращен азербайджанской стороне.

Гражданские лица – Фуад Гурбанлы, Эльнур Зульфугаров, Гурбан Гурбанов, Ильхам Ахмедов, Самир Гасымов, Фаган Мустафаев, Ниджат Бахышов в своих показаниях сообщили, что были ранены 28 октября во время Отечественной войны в результате ракетного обстрела Бардинского района вооруженными силами Армении.

Эльяр Оджагвердиев сообщил, что дважды получил ранения в результате разрыва мины – 13 декабря 2020 года и 13 января 2021 года. Он работал сотрудником дорожного управления и занимался строительством дорог.

Ага Сафаралиев заявил, что был ранен в 1993 году, а Фаиг Намазов – в 1992 году в результате обстрелов со стороны противника во время боевых действий за суверенные территории Азербайджана.

Сеймур Мамедов сообщил, что был ранен 28 сентября во время Отечественной войны в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении. По его словам, в момент происшествия рядом с ним погибли братья Халик и Эльшан Аббасовы, а Фаиг Мамедов был ранен.

Асад Рустамов в своем показании сообщил, что 19 марта 2016 года получил огнестрельное ранение в результате огня, открытого вооруженными силами Армении, когда ехал на автомобиле как гражданское лицо в селе Гапанлы Тертерского района.

Потерпевшие – Сабир Лятифов из Ходжавенда, Орудж Рустамов из Джебраила, Тезегюль Гамзаева из Зангилана, Сары Бахышов из Кяльбаджара сообщили, что стали вынужденными переселенцами из своих районов, а их дома и имущество остались на территориях, находившихся в то время под оккупацией вооруженных сил Армении.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и собственных представителей.

Судебный процесс продолжится 31 июля.