В соцсетях от имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены не отражающие реальности заявления, подготовленные с помощью технологии «deep fake». Об этом говорится в заявлении Агентства развития СМИ.

«Эти фальшивые видеоизображения, созданные известными кругами с помощью искусственного интеллекта и направленные на загрязнение информационной среды, являются примером грубых манипуляций, направленных на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение.

Призываем общественность доверять только информации, предоставляемой официальными источниками, и получать информацию, выражающую официальную позицию государства, из официальных источников, а также из информационных агентств и других профессиональных медиа-субъектов страны.

Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, проявлять бдительность в условиях, когда нарастает тенденция создания контента с использованием технологий «deep fake», набирают оборот кампании ложной и фейковой информации», — отмечается в заявлении.