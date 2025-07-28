С конца 2024 года страховая компания A-Qroup борется за жизнь застрахованного клиента с онкологическим заболеванием — рак мочевого пузыря с метастазами.

За время лечения A-Qroup уже выплатила свыше 49 000 AZN как внутри страны, так и за рубежом — Турции. Страховая компания производит выплаты поэтапно по мере прохождения лечения. Именно оказание финансовой поддержки своим Застрахованным является приоритетом СК A-Qroup.

Впереди еще месяцы лечения. Мы все верим и надеемся, что все завершится благополучно!

Хотим напомнить, что страховая компания A-Qroup уже 30 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им сервис, соответствующий мировым стандартам.