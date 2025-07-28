В список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью, внесены изменения.
Согласно новому указу, в перечень добавлены руководители самостоятельных подразделений Министерства оборонной промышленности, а также генеральный директор и его заместители ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах» и генеральный директор ООО «Производственное объединение оборудования», входящего в структуру министерства.
Из списка исключены должностные лица Министерства культуры.
- Начальник Главного управления культуры города Баку;
- Директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета;
- Директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра;
- Директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра;
- Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра;
- Директор Дворца Гейдара Алиева;
- Директор Бакинского государственного цирка;
- Директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева;
- Директор киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы;
- Директор Международного центра мугама;
- Директор Азербайджанской национальной библиотеки имени Мирзы Фатали Ахундова;
- Директор Азербайджанского государственного издательства «Азернашр»;
- Директор Гобустанского национального историко-художественного заповедника.