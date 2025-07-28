В список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью, внесены изменения.

Согласно новому указу, в перечень добавлены руководители самостоятельных подразделений Министерства оборонной промышленности, а также генеральный директор и его заместители ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах» и генеральный директор ООО «Производственное объединение оборудования», входящего в структуру министерства.

Из списка исключены должностные лица Министерства культуры.