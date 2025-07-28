Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, комментируя расследование Minval Politika и новые данные по делу сбитого Россией самолёта AZAL, отметил, что в Украине никто не сомневается в том, что азербайджанский самолёт был сбит средствами ПВО России и что российская власть хотела утопить все следы в Каспийском море.

«Азербайджанские пилоты совершили большой подвиг, поскольку сумели посадить самолёт и сберечь жизни людей. Но мы понимаем, как выглядит результат работы противовоздушной обороны — отметки шрапнели в хвостовой части, которых мы видели довольно много, доказывают вину РФ. Тут даже не нужно быть большим специалистом», — сказал он.

Говоря о реакции российской стороны, эксперт отметил, что поначалу рассчитывал на то, что «у РФ хватит мозгов, интуиции и отношения добрососедства, чтобы сгладить этот инцидент — предложить материальную помощь родственникам погибших, ведь 200 тыс. – 300 тыс. долларов для бюджета РФ не было бы проблемой».

«Можно было заявить о том, что Россия разберётся и накажет виновных. Но здесь они пошли на принцип, проявив какое-то пацанское поведение», — добавил он.

В то же время, комментируя непоколебимую позицию Баку в этом вопросе, Ступак сказал: «В Украине восхищены принципиальной позицией Азербайджана, потому что мы видим, что российская сторона оказывает всяческое давление. Но позиция Азербайджана железобетонная, и мы видим, как руководство страны готово идти на обострение, чтобы отстоять свою правоту, ведь погибли азербайджанские граждане, что отказывается признавать Россия».

Кроме того, он назвал абсолютно верным решение Баку подать иски в международные суды, о чём заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время недавнего медиафорума в Шуше.

«Если у РФ хватит мудрости отступить, признать вину, выплатить компенсацию и восстановить добрососедские отношения, то с долей вероятности в 90 % всё уйдёт в небытие. Но если этого не случится, то отношения ухудшатся максимально. РФ будет мстить, задерживая граждан Азербайджана, объявляя их персонами нон грата, обвиняя их в причастности к организованным преступным группировкам, блокируя экспорт продукции Азербайджана в РФ.

Что касается возможного силового сценария, то хочется верить, что такое не произойдёт. Пока, помимо накачки в медийной сфере, других серьёзных предпосылок для этого я не наблюдаю», — подытожил Ступак.