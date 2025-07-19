Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау, сообщает Minval.

Президент заявил, что ситуация с инцидентом вокруг самолёта AZAL ясна, как божий день. По его словам, за семь месяцев Азербайджан не получил ни одного внятного ответа от российской стороны. Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: «следствие продолжается».

Алиев подчеркнул, что такая позиция является контрпродуктивной. Он подтвердил, что Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции.

Глава государства также напомнил, что расследование катастрофы малайзийского «Боинга» продолжалось более 10 лет. По его словам, Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется.