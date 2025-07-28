Гражданин Азербайджана совершил ограбление на Бали Преступление произошло в воскресенье днём 27 июля 2025 года.

Мужчина связался с оператором пункта обмена валюты, чтобы обменять сумму в 12 000 долларов США. Поскольку сумма была довольно крупной, он попросил доставить деньги прямо к нему домой, пишут местные СМИ.

Двое сотрудников пункта обмена валюты — Мох Эзекиэль Тан Эланг и М. Файсал привезли наличные деньги в местной валюте и стали их пересчитывать. Гражданин Азербайджана так и не отдал доллары. Затем в доме появился его подельник по имени Джони, вместе с которым азербайджанец стал душить сотрудников пункта обмена валюты и забрал у них деньги. Пострадавшим удалось вырваться и убежать на улицу за помощью. Когда они подошли к мотоциклу, на котором приехали, то увидели, как преступник выходит с деньгами в руках.

Оба сотрудника закричали и бросились в погоню, сбив злоумышленника с мотоцикла. В результате тот упал, а деньги рассыпались по земле. После этого на место происшествия прибыла полиция и задержала мужчину, однако его сообщнику удалось скрыться.

«В настоящее время проводится интенсивный допрос и углублённое расследование в отношении подозреваемого, который действительно является иностранным гражданином. Он был немедленно задержан и доставлен в участок полиции Куты», — сообщил начальник отдела по связям с общественностью полиции Денпасара АКП И Кетут Сукади.