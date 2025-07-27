В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд. Минимум 4 человека погибли, 34 получили телесные повреждения. Об этом информирует Bild.

Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг около 18:10 по местному времени недалеко от города Ридлинген в районе Биберрах. Два вагона экспресса Deutsche Bahn сошли с рельсов. При этом в поезде находились около 100 пассажиров.

Дорогу, по которой шел состав, на время перекрыли, организован объезд. После крушения в районе ЧП начался сильный ливень, отмечает Bild.