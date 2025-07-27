Настоятель буддийского монастыря Шаолинь (провинция Хэнань, Центральный Китай) Ши Юнсинь подозревается в нарушении закона. Об этом информирует администрация комплекса.

Согласно информации монастыря в WeChat, Ши Юнсинь подозревается в «совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проект», а также в «серьезном нарушении буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и рождении внебрачного ребенка».

В данное время ведется межведомственное расследование.