Дурсун Гасымова, мать Национального героя Азербайджана Натига Гасымова, ушла из жизни в Гяндже. Она скончалась в возрасте 83 лет, уточняет АПА.

По словам ее сына Нофеля Гасымова, брата Натига Гасымова, женщина серьезно болела.

«Сегодня примерно в 18 часов мама умерла. В последнее время она не могла ходить, с каждым днем ей становилось все хуже. Она не могла встать с постели, была серьезно больна. Говорили, что ей следует ампутировать обе ноги, но позднее врачи заявили, что она слишком пожилая и не сможет пережить операцию», — сказал Нофель Гасымов, добавив, что смерть избавила ее от страданий. «Она так страдала, что это невозможно передать словами», — заявил он.

Дурсун Гасымова будет похоронена завтра.