Изменение стоимости билетов на поезда по маршрутам Баку-Балакен и Загатала-Баку на 22-25 манатов в выходные дни вызвало недовольство жителей региона. Они отмечают, что проезд дорожает по выходным, сообщают местные СМИ.

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» объяснили причину повышения цен следующим образом: «На железных дорогах используются электроэнергия и дизельное топливо. За последние шесть лет стоимость электроэнергии выросла более чем на 20%, а дизельного топлива — более чем на 70%. Естественно, эти факторы влияют на ценообразование».