Установлена причина пожара, произошедшего на территории села Бёюк Гала Дереси Шушинского района.

Как говорится в совместной информации пресс-служб Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из электрических столбов на указанной территории.

Силами Службы государственной противопожарной охраны МЧС возгорание на четырёх гектарах пастбищной территории было ликвидировано, удалось не допустить распространения огня на лесной массив.

15:46 Очередной пожар вспыхнул в районе ущелья Гала в Шушинском районе. На место происшествия были привлечены сотрудники пожарной бригады МЧС, которые пресекли переход огня на лесную зону.

Согласно информации, в районе возгорания трижды были зафиксированы взрывы мин. Пожар был потушен.